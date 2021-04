Mehrere Tote bei Brand in irakischer Corona-Klinik

Bei einer Explosion und einem anschließenden Großbrand in der Corona-Station eines Krankenhauses in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind in der Nacht auf Sonntag mehrere Personen getötet und verletzt worden. In ersten Berichten war von etwa 30 Toten und rund 50 Verletzten bei dem Zwischenfall im Al-Khatib-Krankenhaus die Rede. 90 von 120 Patienten auf der Station seien gerettet worden, sagte der Leiter der Zivilschutzbehörde laut der staatlichen Nachrichtenagentur INA.