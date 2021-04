Albaner wählen neues Parlament

In Albanien wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. In den Meinungsumfragen liegen die Sozialisten von Ministerpräsident Edi Rama vorne. Das EU-Beitrittswerberland ist politisch tief gespalten, die verfeindeten Lager sprechen einander die Daseinsberechtigung ab. Am Mittwoch kam bei bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Aktivisten beider Lager in der Stadt Elbasan ein Mann ums Leben, vier weitere wurden verletzt.