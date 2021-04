82 Tote bei Brand in irakischer Corona-Klinik

Die Zahl der Todesopfer nach einem Brand auf der Corona-Station eines Krankenhauses in Bagdad ist nach offiziellen Angaben weiter gestiegen: 82 Menschen seien bei dem Feuer in der irakischen Hauptstadt ums Leben gekommen und 110 weitere verletzt worden, teilte das Innenministerium der staatlichen Agentur INA zufolge am Sonntag mit. Was den Brand im Al-Khatib-Krankenhaus im Süden von Bagdad konkret ausgelöst hatte, blieb zunächst unklar.