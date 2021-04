Tödlicher Hai-Angriff vor Neukaledonien

Vor der Küste Neukaledoniens ist ein Stand-Up-Paddler vermutlich durch einen Hai-Angriff ums Leben gekommen. Ein Segler fand den 53-Jährigen am Samstagabend leblos auf seinem Brett treibend nahe des Strandes von Nouméa, wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Derzeit gehen die Ermittler nach eigenen Angaben von einer Hai-Attacke aus, eine Autopsie soll Klarheit bringen. Laut einem Medienbericht wurden am Knie des Mannes Bisswunden festgestellt.