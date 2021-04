FPÖ demonstrierte bei Wiener Parteitag Einigkeit

Die FPÖ hat am Sonntag beim Wiener Landesparteitag innerparteiliche Geschlossenheit beschworen. Die Übung scheint geglückt zu sein: Der seit 2019 vom Vorstand designierte Parteichef Dominik Nepp wurde mit 97,9 Prozent offiziell gekürt. Bei dem Treffen in der Messe Wien ergriffen sowohl Bundesparteichef Norbert Hofer als auch Parlaments-Klubobmann Herbert Kickl das Wort. Hofer sorgte für Spannung, weil er neue „Enthüllungen“ für Mai ankündigte.

Man zeige, dass man trotzdem einen Parteitag durchführen könne. „Wir halten uns selbstverständlich als rechtstreue Bürger an Verordnungen und Gesetze“, versicherte er - wobei er hinzufügte, dass es die Hausordnung in der Messe sei, die vorschreibe, Masken zu tragen. Doch man lasse sich, auch wenn der Mund verhüllt sei, den Mund nicht verbieten.

Dass man geeint auftreten will, wurde auch zum Auftakt demonstrativ klargestellt. Vor der Rede des angehenden Wiener FPÖ-Chefs richteten sowohl Hofer als auch Kickl kurze Grußworte an die anwesenden Funktionäre. Der Bundesparteichef ließ dabei mit einer Ankündigung aufhorchen: „Ich kann euch versprechen, dass sich die Dinge in den nächsten Monaten sehr verändern werden“, meinte er - und: „Im Mai dürfte es zu neuen Enthüllungen kommen, die die Regierungspolitik und insbesondere die ÖVP sehr erschüttern wird.“ Mehr verriet er nicht.

„Scheinheiligkeit und den puren Egoismus“ in Kickls Auftritt ortete ÖVP-Gesundheitssprecherin Gabriela Schwarz per Aussendung. Auf Corona-Leugner-Demonstrationen biedere sich Kickl an Rechtsextreme an, „aus Gründen der Inszenierung und aus Liebe zu seinen Parteifreunden“ trage er dann doch Maske. Dieses Vorgehen verdeutliche die „Rücksichtslosigkeit“ Kickls gegenüber den Kollegen im Parlament, wo der blaue Klub seit Monaten für Ärger sorgt, weil keine Masken getragen werden.