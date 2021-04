Albaner wählen neues Parlament

Im Zeichen einer eher skeptischen Haltung der Bevölkerung zur Politik haben die Bürger Albaniens am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Bis 15.00 Uhr gaben 38 Prozent der rund 3,6 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Zentrale Wahlkommission in Tirana mitteilte. Das waren um zehn Prozentpunkte mehr als bei der letzten Wahl vor vier Jahren zum selben Zeitpunkt. Damals hatte eine Wahlbeteiligung von 45 Prozent am Ende des Wahltags ein historisches Tief markiert.