Sechs Personen in Deutschland mit Kochsalzlösung geimpft

200 Personen, die sich am vergangenen Mittwoch in Friesland impfen ließen, kommen nun als Betroffene in Frage: Sechs von ihnen haben wohl nur Kochsalzlösung bekommen. Nach dem Bekanntwerden des Vorfalls am Samstag sei sofort das Vier-Augen-Prinzip eingeführt worden, hieß es von den Behörden. Die Polizei nahm in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg Ermittlungen wegen eines möglichen Körperverletzungsdelikts auf.