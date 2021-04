Schützenhöfer/Plesiutschnig im 2. Cancun-Turnier 5.

Die Beach-Volleyballerinnen Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig sind am Sonntag im Viertelfinale des 4*-World-Tour-Turniers in Cancun ausgeschieden. Die Steirerinnen unterlagen den topgesetzten Brasilianerinnen Agatha/Duda 0:2 (-13,-14). Zuvor hatte das ÖVV-Duo drei Siege gefeiert, u.a. in der Zwischenrunde mit 2:0 gegen Megumi Murakami/Miki Ishii (JPN) und im Achtelfinale mit 2:1 gegen Katja Stam/Raisa Schoon (NED). Rang fünf bringt 480 Punkte für das Olympia-Ranking.