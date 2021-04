Frankreich: CO2-Neutralität in Europa nicht ohne Kernkraft

In Sachen Klimaschutz will sich Frankreich in der EU andererseits stärker für eine CO2-Abgabe auf bestimmte Importwaren aus wenig klimafreundlichen Ländern einsetzen. Die CO2-Grenzsteuer werde im Zentrum der französischen EU-Ratspräsidentschaft ab dem 1. Jänner 2022 stehen, machte Le Maire deutlich.