93. Oscar-Gala mit Rotem Teppich gestartet

Das gewohnte Gedränge der Stars bleibt 2021 also aus - und findet vor allem nicht vor dem Dolby Theatre in Hollywood statt. Stattdessen versammeln sich rund 170 Hollywoodgrößen und Anhang mit gefordertem Abstand auf einem kleinen Stück Teppich vor der Union Station in Los Angeles City. Während das Dolby Theatre heuer nur für Showelemente vorbehalten ist, sind die Stars im historischen Bahnhofsgebäude versammelt. Die ersten Gäste der Gala stoppten nur kurz für die in der Zahl deutlich reduzierten Fotografen und Journalisten.