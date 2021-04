Demokratiebewegung in Myanmar ruft zu zivilem Ungehorsam auf

In Myanmar will die Demokratiebewegung mit Schulstreik und zivilem Ungehorsam ihren Druck auf die Militärregierung erhöhen. Sie rief dazu auf, ab Montag keine Stromrechnungen mehr zu bezahlen, landwirtschaftliche Darlehen nicht mehr zu bedienen und die Kinder nicht zur Schule zu schicken. Ein Gipfeltreffen der ASEAN-Staaten mit Vertretern der Militärregierung am Wochenende brachte ihrer Ansicht nach nicht das gewünschte Ergebnis.