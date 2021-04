Frankreich: CO2-Neutralität in Europa nicht ohne Kernkraft

Frankreich gilt immer noch als das „Atomland“ Europas. Es deckt weiter mehr als 70 Prozent seines Energiebedarfs durch Atomkraft - das ist der höchste Anteil weltweit, noch vor den USA. Bis zum Jahr 2035 soll der Wert in Frankreich zwar auf 50 Prozent sinken, derzeit baut das Land aber einen Druckwasserreaktor neuen Typs im nordfranzösischen Flamanville. Er soll trotz Sicherheitsbedenken der Pariser Atomaufsicht und nach einer Explosion der Kosten auf mehr als zwölf Milliarden Euro 2022 ans Netz gehen. Zudem hofft der mehrheitlich staatliche Kraftwerksbetreiber EDF auf einen Großauftrag zum Bau des weltweit größten Atomkomplexes in Indien.

In Sachen Klimaschutz will sich Frankreich in der EU andererseits stärker für eine CO2-Abgabe auf bestimmte Importwaren aus wenig klimafreundlichen Ländern einsetzen. Die CO2-Grenzsteuer werde im Zentrum der französischen EU-Ratspräsidentschaft ab dem 1. Jänner 2022 stehen, machte Le Maire deutlich.