Designexpertin Lilli Hollein übernimmt Leitung des MAK

Hollein kündigte an, das Haus am Stubenring nach der überwundenen Coronakrise einem breiteren Publikum schmackhaft machen zu wollen. Dass der Ferstl-Bau im November seinen 150. Geburtstag feiert, sei eine gute Gelegenheit, „um Türen und Fenster aufzureißen“.

Inhaltlich will Hollein den „westlichen Blickwinkel verlassen“ und kündigte an, sich den kolonialen Aspekten sowie einem „feministischen Blick auf die Sammlung“ widmen zu wollen. Außerdem werden unter ihrer Direktion popkulturelle Themen Platz finden. Der Digitalisierung will sich Hollein ebenfalls verstärkt widmen - und zwar sowohl bezüglich der Präsentation der Sammlung als auch als Kunstform. Das Thema Nachhaltigkeit, auf das Noch-MAK-Chef Thun-Hohenstein stark gesetzt hat, soll weiter verfolgt werden. Ob auch die „Vienna Biennale“ bestehen bleibt, ließ Hollein gegenüber der APA offen.

Die künftige Geschäftsführerin selbst sagte - in der Pressekonferenz darauf angesprochen -, dass der Nachlass ihres Vaters im Architekturzentrum Wien bewahrt werde und das MAK selbst mit der Bearbeitung desselben nichts zu tun habe. Offen ließ sie, ob eine ursprünglich für 2022 geplante große Hans-Hollein-Ausstellung im MAK unter ihrer Direktion nun tatsächlich stattfinden wird. Sie werde sich anschauen, wie weit die Planungen dafür bereits gediehen seien, aber „in diesem Umfang“ werde die Schau wohl nicht realisiert. Im Umgang mit dem Nachlass ihres Vaters am MAK werde sie jedenfalls „persönlich keine Rolle spielen“, versicherte sie.

Hollein sagte, sie übernehme von Thun-Hohenstein - der bereits Kontakt zu ihr aufgenommen habe, wie sie heute erfreut betonte - ein „gut geführtes Haus, das die vergangenen schwierigen Monate gut gemeistert hat und dem ich schon lange verbunden bin“ - unter anderem in Form von Kooperationen mit der Vienna Design Week. Deren Leitung gibt die frisch gekürte MAK-Chefin an ihren bisherigen Stellvertreter Gabriel Roland ab, wie sie heute sagte. Ihren Sitz im Kuratorium des mumok habe sie bereits zurückgelegt, betonte sie auf APA-Nachfrage.

Mitterlehner-Marchesani, die als Wirtschaftliche Geschäftsführerin verlängert wird, sprach von großen Herausforderungen infolge der Pandemie. Sie blicke aber mit Zuversicht in die Zukunft, „da wir in den letzten fünf Jahren gut gewirtschaftet haben und Reserven aufbauen konnten“. Auch Hilfszahlungen des Bundes hätten geholfen. Zwar wisse niemand, wann wieder mit einer Art von Normalität zu rechnen sei, aber die Museen würden sich bestimmt wieder füllen, sobald den Menschen Bewegungsfreiheit zurückgegeben werde, zeigte sich die MAK-Finanzchefin überzeugt.

Die neue Museumschefin, die an der Universität für Angewandte Kunst Wien Industriedesign studiert hat, hat auch einen hoch qualifizierten Bruder: Max Hollein ist Direktor des Metropolitan Museum of Art in New York.