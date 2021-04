Demokratiebewegung in Myanmar ruft zu zivilem Ungehorsam auf

In Myanmar will die Demokratiebewegung mit Schulstreik und zivilem Ungehorsam ihren Druck auf die Militärregierung erhöhen. Sie rief dazu auf, ab Montag keine Stromrechnungen mehr zu bezahlen, landwirtschaftliche Darlehen nicht mehr zu bedienen und die Kinder nicht zur Schule zu schicken. Ein Gipfeltreffen der ASEAN-Staaten mit Vertretern der Militärregierung am Wochenende brachte ihrer Ansicht nach nicht das gewünschte Ergebnis.

Das Militär hatte am 1. Februar 2021 geputscht und die faktische Regierungschefin Aung San Suu Kyi abgesetzt. Suu Kyi wurden in Gewahrsam genommen, der Kontakt zu ihrem Verteidigungsteam wird ihr seitdem verwehrt. Bei einer Anhörung per Videoschaltung habe die 75-Jährige den Richter am Montag erneut aufgefordert, persönlichen Zugang zu ihren Anwälten zu erhalten, sagte Khin Maung Zaw, der Hauptanwalt Suu Kyis.