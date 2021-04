„Wir sind Wien“-Festival mit Konzerten in allen Bezirken

Die meisten Auftritte - darunter auch Park-Happenings der Wiener Clubszene, Konzerte der Wiener Symphoniker und eine „Volks-Opern-Komödie“ von Autor Antonio Fian und Kollegium Kalksburg-Mitglied Heinz Ditsch - würden im Freien stattfinden, teilten Festivalleiterin Karin Hoffmann und Monika Erb vom Veranstalter Basis.Kultur.Wien am Montag via Aussendung mit. Neben Musikdarbietungen stehen auch eine amüsante Tour mit maschek durch Meidling oder „überraschende Fotokunst“ am - derzeit zumindest online noch nicht abrufbaren - Programm, hieß es in der Ankündigung.