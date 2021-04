Erdogan will Rücknahme von Bidens Völkermord-Erklärung

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seinen US-Kollegen Joe Biden aufgefordert, die Einstufung der Massentötung von Armeniern vor mehr als 100 Jahren als Völkermord zurückzunehmen. Dieser „Fehltritt“ Bidens belaste die Beziehungen, erklärte Erdogan am Montag. Die USA sollten zudem „einen Blick in den Spiegel werfen“. Er gehe davon aus, beim NATO-Gipfel im Juni ein neues Kapitel mit Biden aufschlagen zu können, fügte Erdogan hinzu.

Biden hatte in einer vom Weißen Haus verbreiteten Mitteilung zum Gedenktag der Massaker am Samstag erklärt, „das amerikanische Volk ehrt all jene Armenier, die in dem Völkermord, der heute vor 106 Jahren begann, umgekommen sind.“ Der demokratische Politiker löste mit seiner Aussage ein Wahlkampfversprechen ein. Allerdings war er um Schadenbegrenzung bemüht. So betonte Biden, dass es bei der Erklärung nicht um eine Schuldzuweisung gehe, sondern darum, eine Wiederholung der damaligen Ereignisse zu verhindern. Hochrangige US-Regierungsvertreter betonten zugleich, wie sehr Washington an einer guten Partnerschaft mit Ankara gelegen sei.