U-Ausschuss: Sobotka empört mit Wahrheitspflicht-Vorstoß

Umgehend entschiedene Ablehnung erntete Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Montag für einen Vorstoß Richtung Verzicht auf die Wahrheitspflicht in Untersuchungsausschüssen - und zwar, wie sein Sprecher präzisierte, angesichts der viele Entschlagungen. SPÖ, FPÖ und NEOS wiesen dies sofort unter scharfe Kritik an Sobotka zurück, der derzeit dem Ibiza-U-Ausschuss vorsitzt.

Nachdem er sich am Wochenende im APA-Interview dafür ausgesprochen hat, den U-Ausschuss-Vorsitz Richtern zu übertragen, legte Sobotka am Montag (laut Vorab-Aussendung) in der „Puls 24“-Sendung „Milborn“ nach: „Bei uns hat jede Person, die Auskunftsperson ist, eine ungeheure Sorge dort etwas Falsches zu sagen, weil sie dort unter Wahrheitspflicht steht. In Deutschland gibt es das nicht“, sagte er da - fügte aber hinzu: „Man kann sich da viele Dinge überlegen, wenn man einen Konsens findet.“