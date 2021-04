Wien entscheidet über Corona-Regeln nach dem 2. Mai

In Wien entscheidet sich am Dienstag, ob der aktuell geltende strenge Lockdown am 2. Mai beendet oder doch fortgesetzt wird. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wird sich am Vormittag mit Fachleuten aus dem Gesundheitsbereich beraten und anschließend das weitere Vorgehen verkünden. Der Stadtchef hat zuletzt nicht ausgeschlossen, dass die Maßnahmen verlängert werden könnten, wenn die Situation in den Spitälern dies erfordere.