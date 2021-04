Tödlicher Verkehrsunfall im Oberen Mühlviertel

Ein 42-Jähriger ist am Montagabend bei einem Unfall mit seinem Pkw in Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach) ums Leben gekommen. Der Mann sei in einer Rechtskurve geradeaus gefahren und frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der Unfallgegner, ein 64-jähriger Mann, stieg verletzt aus seinem total beschädigten Fahrzeug aus. Der 42-Jährige verstarb gegen 22.20 Uhr nach erfolgloser Reanimation durch ein Notarztteam an der Unfallstelle.