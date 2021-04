Zustimmung zum Brexit-Handelspakt im EU-Parlament erwartet

Rund fünf Jahre nach dem britischen Brexit-Votum setzt das Europaparlament den Schlusspunkt unter eine wichtige Etappe: Die großen Fraktionen stellten sich am Dienstag hinter die Ratifizierung des Brexit-Handelspakts - trotz erheblicher Zweifel an der Vertragstreue Londons. Erwartet wurde eine Zustimmung des Parlaments und ein Inkrafttreten des Abkommens mit 1. Mai.

„Worüber Sie heute abstimmen, ist folgenschwer in dem, wofür es steht und was es sichert“, sagte von der Leyen vor den Abgeordneten. Das Abkommen schütze die Rechte der Bürger, verhindere erhebliche Brüche für die Wirtschaft, sichere den EU-Binnenmarkt und EU-Standards. Und es habe „Zähne“ - einen Schlichtungsmechanismus und die Option einseitiger Sanktionen, falls es nötig werde. Die EU wolle sie nicht nutzen, werde aber im Notfall auch nicht zögern, drohte die Kommissionspräsidentin.

Grundsätzlich soll der neue Handelspakt genau dies verhindern: Zölle und Handelsbarrieren. Er legt fest, dass britische Waren zollfrei und unbegrenzt in die EU eingeführt werden dürfen - und umgekehrt. Dennoch gibt es seit 1. Jänner Zollformalitäten und Kontrollen. Unter anderem wird geprüft, ob Produkte wirklich hauptsächlich in Großbritannien hergestellt wurden und ob Lebensmittel geforderten Standards entsprechen. Für die EU war das zentral: gleiche Standards, gleiche Wettbewerbsbedingungen und Schutz des Binnenmarkts.

Nach deutlichen Ergebnissen in den zuständigen Ausschüssen wurde von einer Ratifizierung des Abkommens ausgegangen. Die Abstimmung war für Dienstagabend angesetzt. Mit einem Ergebnis wurde am Mittwoch in der Früh gerechnet.