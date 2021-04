Wiener Museen können nach Lockdown-Ende mit 3. Mai öffnen

Der harte Lockdown in Wien ist mit kommender Woche nicht nur für den Handel und körpernahe Dienstleistungen vorbei, sondern auch für Museen und Ausstellungshäuser: Diese dürfen ebenfalls mit 3. Mai wieder aufsperren, wie es aus dem Büro der Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Dienstag gegenüber der APA hieß. Zuvor hatten Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) in einer Pressekonferenz die Öffnungsschritte skizziert.