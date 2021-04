Auch in Wien endet der harte Lockdown am 3. Mai

Wien beendet den harten Lockdown anders als erwartet schon am 3. Mai. Damit dürfen ab dem kommenden Montag der Handel und die körpernahen Dienstleister wieder öffnen. Auch Museen und Freizeitbetriebe wie Zoos dürfen aufsperren, die Gastronomie bleibt geschlossen. Begleitet werden die Öffnungsschritte mit Tests. Das sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) nach Beratungen mit Fachleuten am Dienstag.

Er schloss gleichzeitig eine Rücknahme der Öffnungen im Falle steigender Infektionszahlen nicht aus. Mit dem Lockdownende schon ab 3. Mai geht Wien den gleich Weg wie Niederösterreich, das Burgenland hat schon vor einer Woche geöffnet. Die drei Bundesländer hatten als Ostregion gemeinsam am 1. April einen „Oster-Lockdown“ verhängt und ihn später bis 18. April verlängert.

Wien und Niederösterreich verlängerten noch einmal bis 2. Mai - wobei die Schulen schon am 26. April öffneten -, während das Burgenland mit 19. April wieder zu den weniger restriktiven Regeln zurückkehrte. In Wien wird dies nun ebenfalls geschehen. Auf APA-Anfrage wurde bekräftigt, dass die Aufsperr-Erlaubnis auch für die zunächst nicht genannten Bereiche wie Museen, Ausstellungshäuser und Zoos gilt.

Auch ein weiteres Wiener Lockdown-Spezifikum fällt: Die FFP2-Maskenpflicht, die an einigen öffentlichen Plätzen verhängt worden war. Sie wird ebenfalls aufgehoben.

Ludwig berichtete von seiner heutigen Beratungsrunde, an der unter anderem Spitalsärzte und Fachleute aus dem Bereich der Pflege teilgenommen haben. Diese hätten ihn darüber unterrichtet, dass die Schutzmaßnahmen offenbar wirken und die Situation in den Spitälern nicht mehr so angespannt sei wie vor drei Wochen: „Resümierend kann man sagen, es ist besser geworden.“ Aber, so fügte er warnend hinzu, noch liege man über der kritischen Marke von 33 Prozent Coronapatienten auf den Intensivstationen. „Wir sind noch lange nicht dort, wo wir sein sollten.“

Trotzdem seien „umsichtige, intelligente und nachhaltige“ Öffnungsschritte möglich. Bei den persönlichen Dienstleistern bedeutet dies Testpflicht, wie sie bereits vor dem Ost-Lockdown gegolten hat. In diesem Bereich sei eine derartige Verpflichtung möglich, da man sich dort meist Termine ausmache, gab der Stadtchef zu bedenken. Eintrittstests im Handel, wie sie in der Ostregion zuletzt im Raum standen, waren heute kein Thema mehr. Ludwig appellierte jedoch auch an die „Eigenverantwortung“ der Wienerinnen und Wiener und ersuchte weiter um Vorsicht. Es bestehe die Gefahr, dass Menschen aus Freude über die Lockerungen unvorsichtig würden.

Sollte sich die Situation bei den Infektionszahlen und in den Krankenhäusern wieder verschlechtern, dann sei eine Rücknahme der Schritte denkbar, bekräftigte er. Begleitend zur Öffnung wird Wien wissenschaftlich erheben, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, sich an bestimmten Orten anzustecken. Es sei zwar bekannt, dass dies oft in den Familien oder im privaten Umfeld geschehe, aber das Virus müsse dort ja hineingetragen werden, gab Ludwig zu bedenken. „Das wird dort nicht wie Schwammerl aus dem Boden wachsen.“

Solange nicht ein größerer Teil der Bevölkerung durchgeimpft ist, werde man sich noch mit Masken, Testungen oder Contact Tracing behelfen müssen. Ludwig verwies auch auf den Umstand, dass nun oft Jüngere betroffen seien. Es sei verständlich, dass diese - gerade bei schönem Wetter - die Kommunikation mit anderen suchen würden. Problematisch sei aber, dass auch in dieser Gruppe milde Verläufe mit gravierenden Langzeitfolgen einhergehen könnten.

Ludwig bekräftigte einmal mehr, dass er noch nicht über die vom Bund angedachten allgemeinen Öffnungsschritte ab 19. Mai entschieden habe. Prognosen seien hier schwierig, versicherte er: „Alles was über zehn Tage hinausreicht, ist nicht seriös bestimmbar.“ Er mache aber einmal mehr keinen Hehl daraus, dass er „sehr skeptisch“ ist, viele Bereiche auf einmal aufzusperren. „Ich bin bei der Öffnung in der Gruppe Sicherheit.“ Ein erstes Gespräch - erneut mit Experten - wird es im Rathaus kommende Woche geben, kündigte Ludwig an.

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) zeigte sich überzeugt, dass die heute angekündigten Schritte gut zu vertreten seien. Froh zeigte er sich darüber, dass die Schulen in Wien bereits wieder geöffnet haben. Er hob die entsprechenden Sicherheitskonzepte hervor und verwies auch auf das laufenden Pilotprojekt, bei dem erhoben wird, wie PCR-Gurgeltests in Bildungseinrichtungen logistisch durchgeführt werden können. „Die Schulen können ein Vorbild sein für andere Gesellschaftsbereiche“, zeigte sich der Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat überzeugt.

Die Coronazahlen schienen sich zuletzt in Wien zu stabilisieren, wenn auch auf noch hohem Niveau. Für den gestrigen Montag wurden etwa 354 positive Test-Befunde eingemeldet. Inklusive Nachmeldungen und abzüglich von Datenbereinigungen aus den vergangenen Tagen waren es gar nur 176 neue Fälle. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie in der Bundeshauptstadt 132.296 positive bestätigte Testungen und 2.163 Todesfälle aufgrund von bzw. an den Folgen von Covid-19 dokumentiert. Aktiv an der Erkrankung laborieren 4.639 Personen, wieder gesund sind 125.494.