Hilfsschiff „Ocean Viking“ nahm 236 Menschen an Bord

Das Schiff „Ocean Viking“ der Hilfsorganisation SOS Mediterranee hat 236 Bootsmigranten im Mittelmeer vor Libyen gerettet. Man habe die Menschen aus zwei überbesetzten Schlauchbooten in internationalen Gewässern an Bord genommen, so die Betreiber des Schiffs am Dienstag. Unter ihnen seien mehr als 100 unbegleitete Minderjährige, hieß es auf Twitter. Viele Menschen wagen von der Küste Libyens aus in kleinen Booten die riskante Fahrt über das Mittelmeer in Richtung Europa.