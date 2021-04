Acht Tote bei Hostelbrand in Riga

Bei einem Brand in einem Hostel sind in der lettischen Hauptstadt Riga acht Menschen gestorben. Sechs weitere Menschen wurden laut Feuerwehr Mittwochfrüh mit Verbrennungen und Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Bei den meisten Opfern handelt es sich um Ausländer, berichtete Rigas Bürgermeister Martins Stakis. Nach Angaben des Außenministeriums in Wien waren keine Österreicher unter den Betroffenen.