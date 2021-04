Bregenzer Festspiele hoffen auf volle Seebühne

Die Bregenzer Festspiele werden im heurigen Sommer zur Not auch vor 3.000 Besuchern spielen. Das haben die Verantwortlichen am Mittwoch bei der Vorstellung des Programms für die anstehende Festspielsaison (21. Juli bis 22. August) klar gemacht. Nichtsdestotrotz hoffen Festspielpräsident Hans-Peter Metzler, Intendantin Elisabeth Sobotka und der kaufmännische Direktor Michael Diem auf volle Tribünen, sprich: 7.000 Besucher pro Seeaufführung.

Auf dem Programm der 75. Bregenzer Festspiele - die im Vorjahr infolge der Corona-Pandemie zum ersten Mal in ihrer Geschichte hatten abgesagt werden müssen - stehen als Zugpferde unverändert „Rigoletto“ von Giuseppe Verdi als Spiel auf dem See (28 Aufführungen) sowie Arrigo Boitos Oper „Nero“ im Festspielhaus (drei Aufführungen). Die Absage des vergangenen Jahres habe man „mit einem blauen Auge“ überstanden, sagte Metzler. Man stehe „vernünftig“ da, auch weil man das Instrument der Kurzarbeit genützt und Unterstützung vom Bund bekommen habe. Der Kern der notwendigen Kostenersparnis sei aber gewesen, dass es gelungen sei, den Großteil des Programms um ein Jahr zu verschieben. „Dadurch konnten wir enorm sparen“, sagte Diem.

Inhaltlich freuten sich sowohl Metzler als auch Sobotka auf „Belebung“ und „große Vielfalt“ und konnten den Beginn der Festspielsaison „kaum erwarten“. Die Vorbereitungen auf die Proben liefen „relativ normal“, sprach Sobotka von einer „sehr produktiven Zeit“. Aufgrund der Verschiebung der Produktionen gebe es auch manche personelle Veränderung. So wird mit Julia Jones am Pult der Wiener Symphoniker erstmals eine Frau das Spiel auf dem See dirigieren. An der Produktion von „Rigoletto“ gebe es aber nichts Großes zu verändern, „sie war und ist perfekt“, fand die Intendantin. Philip Stölzl, der „Rigoletto“ inszeniert, wollte hingegen noch „ein Quäntchen“ mehr herausholen.