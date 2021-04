Ex-Astronaut und Mond-Pionier Michael Collins gestorben

Der frühere NASA-Astronaut Michael Collins, der während der Mondlandung seiner Kollegen Neil Armstrong und Buzz Aldrin Warteschleifen in der Kommandokapsel drehte, ist tot. Collins sei am Mittwoch im Alter von 90 Jahren an Krebs gestorben, teilte seine Familie mit. „Er hat seine letzten Tage friedlich im Kreis seiner Familie verbracht“, hieß es in einer Mitteilung.