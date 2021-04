Hase bei Graz geköpft und an Baumstumpf genagelt

Ein Spaziergänger hat am Mittwochnachmittag in Hausmannstätten (Bezirk Graz-Umgebung) einen geköpften und möglicherweise gehäuteten Hasen gefunden. Das Tier war mit mehreren Nägeln an einem Baumstumpf befestigt. Der Kadaver dürfte bereits mehrere Wochen alt sein, die genaue Todesursache ließ sich nach Angaben der Polizei nicht mehr feststellen, hieß es am Donnerstag.