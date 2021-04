Westen stellt sich hinter albanischen Wahlsieger Rama

Mehrere westliche Länder, darunter Deutschland und die USA, haben die politischen Kräfte in Albanien aufgerufen, das Ergebnis der Parlamentswahl zu respektieren. Bei der Abstimmung am letzten Sonntag hatte nach Angaben der Wahlkommission die seit acht Jahren regierende Sozialistische Partei (PS) von Ministerpräsident Edi Rama 74 der 140 Mandate gewonnen. Oppositionsführer Lulzim Basha von der nationalkonservativen Demokratischen Partei (PD) hatte jedoch Wahlbetrug reklamiert.

„Ich hoffe, dass alle politischen Akteure künftig in konstruktiver und kooperativer Weise aufeinander zugehen“, schrieb Peter Zingraf, der deutsche Botschafter in Tirana, in der Nacht auf Donnerstag auf der Facebook-Seite der diplomatischen Vertretung. „Außerdem erwarten wir, dass sie den Ausgang der Wahl akzeptieren.“ Ähnlich äußerte sich der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price. „Die Achtung der Ergebnisse legitimer Wahlen stärkt die Demokratie in Albanien“, schrieb er am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter.