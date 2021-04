Zwei Räuber bei Überfall auf italienischen Juwelier getötet

Ein Juwelier hat am Mittwochabend bei einem Überfall auf sein Geschäft in Grinzane Cavour in der norditalienischen Region Piemont zwei der mutmaßlichen Täter erschossen. Ein dritter Komplize konnte zunächst verletzt entkommen, wurde jedoch festgenommen, nachdem er sich mit einer Schusswunde in ein Krankenhaus begeben hatte, berichtete die Polizei am Donnerstag.