Buchhalterin im Kaufrausch zweigte 700.000 Euro ab - Prozess

Eine langjährige Buchhalterin der Wiener Mietervereinigung ist am Donnerstag am Landesgericht rechtskräftig wegen Untreue zu zweieinhalb Jahren Haft, davon zehn Monate unbedingt verurteilt worden. Die 44-Jährige zweigte zwischen Februar 2011 und Oktober 2019 insgesamt 700.000 Euro ab, indem sie in 78 Fällen fingierte Buchungen erstellte und die entsprechenden Beträge aus der Handkasse entnahm. In 103 Fällen tätigte sie Überweisungen auf ihr Konto bzw. Konten ihrer Gläubiger.