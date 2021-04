LASK will mit erstem Titel seit 1965 „Geschichte schreiben“

Erstmals seit dem Double-Gewinn vor 56 Jahren will der LASK am Samstag im ÖFB-Cup-Finale (20.30 Uhr/live ORF 1) in Klagenfurt gegen Seriensieger Red Bull Salzburg einen heimischen Fußball-Titel holen. „Wir können Geschichte schreiben, wir können ein unvergessliches und historisches Ereignis schaffen“, betonte Trainer Dominik Thalhammer bei der Online-Pressekonferenz am Donnerstag. „Das spürt man auch im Verein und bei den Fans (...). Das motiviert uns sehr für Samstag.“