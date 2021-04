Vier Tote in Potsdamer Behinderten-Wohnstätte - Haftbefehl

Die Staatsanwaltschaft hat nach dem gewaltsamen Tod von vier Bewohnern eines Wohnheims in Potsdam gegen eine tatverdächtige Mitarbeiterin Haftbefehl wegen Totschlags beantragt. „Die Beschuldigte wird heute noch der Haftrichterin beim Amtsgericht Potsdam vorgeführt werden“, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann am Donnerstag. Zu Details wollte er zunächst wegen der laufenden Ermittlungen nichts sagen. Festgenommen war eine 51-jährige Mitarbeiterin worden.

Zwei der am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr entdeckten Opfer hätten seit ihrer Kindheit in dem Haus gelebt, sagte Tina Mäueler, Bereichsleiterin Wohnen in den Oberlin Lebenswelten. Weitere Angaben zum Hergang der Tat machte der Theologische Vorstand des Oberlinhauses, Matthias Fichtmüller, unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Bestürzt reagierte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) auf die Neuigkeiten aus Potsdam: „Eine schreckliche Nachricht. Ich bin schockiert“, sagte Woidke am Donnerstag nach Angaben von Regierungssprecher Florian Engels. „Meine Gedanken gelten den Opfern und meine Anteilnahme den Angehörigen.“ Im Privatsender BB Radio sprach er von einer grauenhaften und fürchterlichen Tat. „Es ist ein schwerer Tag für Brandenburg“, sagte Woidke und kündigte an, am Abend an einer Gedenkandacht in der Oberlinkirche teilzunehmen. Auch Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) sprach den Angehörigen sein Beileid aus. „Die Tat erschüttert uns alle zutiefst.“