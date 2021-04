NATO hat mit Afghanistan-Abzug begonnen

Die NATO hat den Truppenabzug aus Afghanistan gestartet. „Der Abzug hat begonnen“, sagte ein NATO-Vertreter am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. „Wir planen, unseren Rückzug innerhalb weniger Monate abzuschließen.“ Die NATO war mit ihrem Einsatz „Resolute Support“ zur Unterstützung der afghanischen Sicherheitskräfte zuletzt noch mit rund 9.600 NATO-Soldaten am Hindukusch. Die deutsche Bundeswehr stellt dabei mit 1.100 Soldaten das zweitstärkste Kontingent nach den USA.

Die Regierung des früheren US-Präsidenten Donald Trump hatte den radikalislamischen Taliban einen Abzug der NATO-Truppen bis zum 1. Mai in Aussicht gestellt. Angesichts fehlender Fortschritte in den Friedensgesprächen zwischen den Taliban und der Regierung in Kabul wurde dieser Termin nicht eingehalten. Trumps Nachfolger Joe Biden beschloss dann, den Abzug zum 1. Mai zu beginnen und spätestens am 11. September abzuschließen.