Frau in Wiener Wohnung von Ex-Partner erschossen

In Wien-Brigittenau hat am Donnerstagabend ein Mann in einer Wohnung offenbar seine Ex-Partnerin erschossen. „Die Frau ist mittlerweile ihren Verletzungen erlegen“, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich zur APA. Die 35-Jährige war zunächst mit Schussverletzungen an Kopf und Fuß schwer verletzt in ein Spital gebracht worden. Der 42-jährige Täter wurde im Innenhof des Mehrparteienhauses festgenommen. Er war stark alkoholisiert und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.