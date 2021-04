Paul Duncan öffnet wieder das „Star Wars Archiv“ bei Taschen

„Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis...“: Die einleitenden Worte der Science-Fiction-Saga „Star Wars“ kann jeder Fan wohl im Schlaf herunterbeten. Wer aber mit umfangreichen Detailwissen punkten will, für den ist Paul Duncan die richtige Anlaufstelle. Der Filmhistoriker hat sich für den Taschen Verlag die Auftakttrilogie des Kinoerfolgs vorgenommen und damit den zweiten Band seines „Star Wars Archiv“ bestückt.

Nun weiß der geneigte „Star Wars“-Anhänger: Die von George Lucas um die Jahrtausendwende in die Kinos gebrachten Filme haben nicht gerade den besten Ruf. Wer das Stichwort Jar Jar Binks in entsprechender Runde fallen lässt, erntet zumindest böse Blicke. Zu sehr habe er die Vorgeschichte des Skywalker-Clans an eine kindliche Zielgruppe ausrichten wollen, lautet ein vielfach geäußerter Vorwurf an Lucas. Doch geht es Duncan nicht darum, den diskussionswürdigen Platz der drei Filme innerhalb der größeren „Star Wars“-Erzählung zu erläutern - er liefert stattdessen einen tief gehenden Einblick in deren Entstehung.