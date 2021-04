Mann nach Messerattacke auf Freundin in Linz vor Gericht

Ein 20-Jähriger, der im Oktober des Vorjahres in Linz versucht haben soll, seine 17-jährige Freundin zu töten, steht am Freitag wegen Mordversuchs vor Gericht. Er soll ihr im Zuge eines heftigen Streits in ihrem Zimmer in einer Wohngruppe acht Messerstiche versetzt haben, vier davon in den Hals, so die Anklage. Die Jugendliche konnte selbst mit dem Handy Hilfe holen. Dem Mann droht lebenslange Haft.