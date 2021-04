Teuflisch-guter neuer „Faust“ in der Staatsoper

Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, sollten die Musikfreunde am 19. Mai nicht den neuen „Faust“ an der Staatsoper zu sehen bekommen. Sollte Wien aber den Spielbetrieb nicht freigeben, entgeht dem Livepublikum eine der besten Arbeiten von Frank Castorf, der Gounods Grand Opéra in eine fulminante Erzählung verwandelt und sich dabei für seine Verhältnisse überraschend nah am Libretto hält. Immerhin wurde am Donnerstag für eine Ausstrahlung auf ORF III am 9. Mai aufgezeichnet.

Vielleicht würde sich dieser in vielen Variationen durchgespielte Ansatz auch einmal totlaufen, wenn Castorf auf die Details vergessen würde. Tut er aber nicht, sondern weiß in jedem Moment selbst bei Chorpassagen alle Beteiligten stimmig in Aktion zu setzen. Und wie oft hat man in der Opernwelt einen Regisseur, bei dessen Arbeiten man praktisch nicht weiß, wohin schauen, weil zu viel passiert? Eben. Also ist das jetzt sicher kein Grund zu jammern. Zumal der „Faust“ für einen Castorf beinahe überraschend „konservativ“ im Sinne von traditionsverwurzelt daherkommt. Castorf bleibt nahe am Text, nahe an der Narration.