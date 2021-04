EU kritisiert Verschiebung der Palästinenserwahl

Die Entscheidung, die ursprünglich für den 22. Mai geplanten Parlamentswahlen zu verschieben, ist für den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell „zutiefst enttäuschend“. Die EU habe konsequent ihre Unterstützung für glaubwürdige, integrative und transparente Wahlen für alle Palästinenser zum Ausdruck gebracht, betonte Borrell am Freitag in einer Erklärung.

„Wir ermutigen alle palästinensischen Akteure nachdrücklich, ihre Bemühungen fortzusetzen, um auf den erfolgreichen Gesprächen zwischen den Fraktionen in den letzten Monaten aufzubauen. Ein neuer Wahltermin sollte unverzüglich festgelegt werden“, unterstrich der EU-Außenbeauftragte. Er bekräftigte die Forderung der an Israel, die Abhaltung solcher Wahlen auf dem gesamten palästinensischen Gebiet, einschließlich in Ostjerusalem, zu erleichtern.