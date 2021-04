Österreichisches Umweltzeichen für Museum angewandter Kunst

Das Museum für angewandte Kunst (MAK), das sich in den vergangenen Jahren speziell dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet hat und bis 2030 klimaneutral sein will, darf sich nun als erstes Bundeskunstmuseum mit dem Österreichischen Umweltzeichen schmücken. „Wir bekennen uns zu einem ganzheitlichen ökosozialen Ansatz und freuen uns sehr über die Würdigung als Grünes Museum“, teilte MAK-Generaldirektor Christoph Thun-Hohenstein am Freitag in einer Aussendung mit.