Bottas im Portugal-Training einen Hauch vor Verstappen

Vor dem dritten Saisonrennen am Sonntag (16.00 Uhr/live Servus TV und Sky) führt Titelverteidiger Hamilton die Gesamtwertung mit nur einem Punkt Vorsprung vor Verstappen an. Wegen der Probleme bei Mercedes in den ersten beiden WM-Läufen brachte das Team eine Reihe neuer Bauteile für das Auto mit an die Algarve. Hamilton strebt im Qualifying am Samstag seine 100. Pole Position in der Formel 1 an.