ÖFB-Frauen in WM-Qualifikation u.a. gegen England

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam bekommt es in der Qualifikation für die WM 2023 in Australien und Neuseeland in der Gruppe D mit England, Nordirland, Nordmazedonien, Lettland und Luxemburg zu tun. Das hat die am Freitag in Nyon durchgeführte Europa-Auslosung ergeben. Gespielt wird zwischen September 2021 und September 2022. Die neun Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Endrunde, die Zweitplatzierten haben über die Play-offs noch eine Chance.

EM-2022-Gastgeber England liegt in der Weltrangliste auf Platz sechs, die aus Topf zwei gezogene ÖFB-Auswahl ist auf Position 21 zu finden. Nordirland ist die Nummer 48 der Welt, und das dritte Team in Pool D, das im Juli 2022 bei der EM vertreten ist. Lettland ist Ranglisten-97., Luxemburg 122. und Nordmazedonien 131. „England ist ein absolutes Topteam und unumstrittener Favorit auf das direkte WM-Ticket. Wir haben mit Nordirland aber auch noch einen weiteren EM-Teilnehmer zugelost bekommen, der sicher stärker ist, als die Weltranglisten-Position vermuten lässt“, sagte ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann in einer ersten Reaktion.

Die ÖFB-Truppe betrete zudem auch „Neuland“, da man gegen Luxemburg und Lettland bisher noch nie gespielt hat. „Umso intensiver gilt es, sich auf diese Matches vorzubereiten. Der zweite Gruppenplatz ist ganz klar unser Anspruch“, betonte die 40-Jährige. Die Quali startet voraussichtlich am 17. und 21. September mit einem Auswärts-Doppel gegen Lettland und Nordmazedonien. Die Bestätigung der Termine durch die UEFA stand aber noch aus.

Das Duell mit England ist vor allem für die Arsenal-Legionärinnen Viktoria Schnaderbeck und Torfrau Manuela Zinsberger sehr speziell. „Englands Frauenfußball ist seit Jahren auf dem Vormarsch, das Nationalteam ist eine absolute Topmannschaft und verfügt über eine perfekte Mischung aus jungen Spielerinnen und Routiniers. England ist klarer Gruppenfavorit, aber wir haben unter anderem gegen Frankreich bewiesen, dass wir die besten Teams der Welt fordern können“, sagte Schnaderbeck.

