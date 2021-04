Mercedes-Fahrer teilen sich Portugal-Trainingsbestzeiten

WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton ist im zweiten Training zum Formel-1-Rennen in Portugal zur Bestzeit gerast. Der britische Mercedes-Pilot war am Freitag in Portimao 0,143 Sekunden schneller als sein niederländischer Rivale Max Verstappen im Red Bull. Platz drei belegte der Finne Valtteri Bottas im zweiten Mercedes. Vor dem dritten Saisonlauf am Sonntag (16.00 Uhr/live Servus TV und Sky) liegt Hamilton in der Gesamtwertung nur einen Punkt vor Verstappen.