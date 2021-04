Frau brachte Baby auf Flüchtlingsboot vor Kanaren zur Welt

Die spanische Küstenwache hat dutzende Flüchtlinge von einem Boot vor den Kanarischen Inseln gerettet, darunter ein wenige Stunden altes Baby, das an Bord zur Welt gekommen war. Mutter und Tochter wurden für Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht, wie die Rettungskräfte am Freitag berichteten. Das Flüchtlingsboot wurde in den Hafen von Arguineguin auf Gran Canaria geschleppt.