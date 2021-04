Mars-Hubschrauber „Ingenuity“ darf länger fliegen

Der Mini-Hubschrauber „Ingenuity“ soll deutlich länger auf dem Mars herumschwirren als zunächst geplant. Die ursprünglich auf rund 30 Tage angelegte Mission sei zunächst um 30 Tage verlängert worden, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Freitag bei einer Pressekonferenz mit. „Nach dieser 30-Tage-Periode werden wir uns anschauen, wo wir stehen“, sagte NASA-Managerin Lori Glaze. „Es gibt die Möglichkeit, darüber hinaus zu gehen.“

In der vergangenen Woche war „Ingenuity“ (auf Deutsch etwa: Einfallsreichtum) zum ersten Mal abgehoben - und hatte damit als erstes Luftfahrzeug einen Flug auf einem anderen Planeten absolviert. Danach war der mit Lithium-Ionen-Akkus betriebene und rund 1,8 Kilogramm schwere Helikopter noch zwei weitere Male geflogen - weiter und schneller als zuvor. Ein vierter Startversuch war am Donnerstag zunächst misslungen, wurde aber am Freitag erfolgreich wiederholt, wie die NASA mitteilte. Mehrere weitere Flüge sind geplant.