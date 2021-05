Supermarkt-Mitarbeiter sollen laut Kurz bald geimpft werden

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Samstag am Rand eines Medientermins in Wien angekündigt, dass Supermarkt-Mitarbeiter bei den betrieblichen Impfungen gegen SARS-CoV-2 mit als erste an die Reihe kommen werden. „Weil das auch Heldinnen und Helden in der Corona-Krisen waren“, wie der Kanzler meinte. Mit den betrieblichen Impfungen werde „schon im Mai“ begonnen.