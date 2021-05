Ausschreitungen am 1. Mai in Istanbul, Paris und Berlin

Bei Demonstrationen zum Tag der Arbeit ist es am Samstag in Istanbul und in Paris zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Teilnehmern und der Polizei gekommen. In Istanbul nahm die Polizei mehr als 200 Menschen fest, die trotz eines Corona-Versammlungsverbots Kundgebungen abhalten wollten. In Paris setzte die Polizei Tränengas gegen Linksextremisten ein. Auch in Deutschland kam es zu Ausschreitungen. In Berlin wurden Polizisten mit Böllern beworfen, es gab drei Verletzte.