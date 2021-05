Zwei Tote bei Unfall auf Rheintalautobahn

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Rheintalautobahn (A14) sind am Samstagabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Autobahn sei wegen der Aufräumarbeiten und Erhebungen an Ort und Stelle gesperrt, alle Fahrzeuge würden abgeleitet, teilte die Landespolizeidirektion Vorarlberg mit. Der Unfall habe sich bei Koblach in Fahrtrichtung Deutschland ereignet. Die Unfallursache sei unklar und werde noch ermittelt, hieß es weiter.