230 Sturmeinsätze für 110 Feuerwehren in Niederösterreich

Sturm hat am Sonntag für 230 Feuerwehreinsätze in Niederösterreich gesorgt. Schwere Schäden seien nicht entstanden, sagte Franz Resperger, Sprecher des Landeskommandos, auf APA-Anfrage. In Traiskirchen (Bezirk Baden) wurde ein Helfer von einer Baumkrone getroffen und verletzt. Laut Resperger waren 110 Feuerwehren mit etwa 2.000 Mitgliedern ausgerückt. Die 230 Einsätze betrafen vor allem den Donauraum und den Süden des Bundeslandes. Am Nachmittag legte sich der Sturm.