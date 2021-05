230 Sturmeinsätze für 110 Feuerwehren in Niederösterreich

Sturm hat am Sonntag nicht nur für 230 Feuerwehreinsätze in Niederösterreich gesorgt, sondern auch zwei Verletzte gefordert. In Traiskirchen (Bezirk Baden) wurde ein Helfer von einer Baumkrone getroffen, in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) eine Person von Dämmmaterial. Schwere Schäden seien nicht entstanden, sagte Franz Resperger vom Landeskommando auf APA-Anfrage.