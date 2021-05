US-Außenminister schließt Militärkonflikt mit China aus

Trotz steigender Spannungen zwischen den USA und China schließt US-Außenminister Antony Blinken eine militärische Konfrontation aus. „Es ist zutiefst gegen die Interessen sowohl Chinas als auch der Vereinigten Staaten, an diesen Punkt zu gelangen oder auch nur diese Richtung einzuschlagen,“ sagte Blinken in einem Interview mit dem Sender CBS am Montag auf die Frage, ob die Regierung in Washington auf eine militärische Auseinandersetzung mit der Volksrepublik zusteuere.